Danas svežije uz česte padavine. Od sredine dana padavine umerenog intenziteta očekuju se u svim predelima. Pašće 20 do 30 litara po kvadratu. Stiže malo hladniji vazduh iz srednje Evrope i spušta temperaturu za 3-4 stepena. Ujutru od 0 do 8 stepeni, najviša dnevna od 8 na severu do 13 na jugu. U Beogradu ujutru suvo, a od sredine dana kiša. Temperautra do 11 stepeni. Umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, a više padavina se očekuje u drugom