Ulazimo u sezonu kiše! Danas nigde bez kišobrana: Veće padavine moguće u jednom delu Srbije!

Jesen postaje vlažna, a kiša sve učestalija pojava. Naoblačenje sa kišom se širi sa zapada i jugozapada i tokom dana zahvata sve predele. Obilnija kiša je moguća na zapadu Srbije, a ukupna količina padavina do srede lokalno i preko 30 lit/m 2 . Vetar slab južni, od sredine dana na severu Srbije umeren severni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 2°C na jugu do 7°C na severu, a maksimalna od 8°C u Somboru do 14°C u centrlanim i južnim predelima