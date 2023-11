Kiša, oblačno i hladno: Evo kakvo nas vreme danas očekuje u Srbiji, u ovim krajevima će pasti sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije kiša uveče kratkotrajno preći u sneg.

Od sredine dana na severu, a po podne i uveče i u ostalim krajevima doći će do prestanka padavina, a zatim i razvedravanja, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren, na severu povremeno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 8 C, najviša dnevna od 7 do 10 C. U Beogradu će biti oblačno i hladnije, pre podne povremeno sa kišom, a po podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, pre