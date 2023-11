Stiže nam snežni oblak i polarni vrtlog! Poznati meteorolog najavio vejavicu i mraz u ovim mestima: Ovaj hladni talas će potrajati

U Evropu sutra stiže polarni vrtlog direktno sa Grenlanda i donosi hladan arktički vazduh koji će i nama doneti osetno hladnije vreme i sneg, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić. - U Srbiji će večeras doći do prestanka padavina, a sutra nas čeka smena sunca i oblaka.

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. U ranim jutarnjim satima na severu naše zemlje se očekuje mraz sa temperaturama od -2 do četiri stepena, dok će ja jugu zemlje biti od pet do devet stepeni Celzijusovih - navodi Ristić i dodaje: - U petak se u našoj zemlji očekuje povećanje oblačnosti tokom dana, a u popodnevnim satima biće i padavina. Vetar slab umeren jugozapadni sa jutarnjim temperaturama od -1 do 4 stepena, dok će dnevne biti od devet do 13