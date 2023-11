Sneg na nekoliko deonica puteva prvog reda u jugozapadnoj Srbiji

BEOGRAD - Javno predzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da snega ima na nekoliko deonica puteva prvog reda u jugozapadnoj Srbiji.

Prema izveštaju Štaba zimske službe, kolovoz je vlažan i snega ima do 5 cm visine, na deonicama puteva I B-21, Javor - Sjenica i I B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar. Na putu I B-29, na deonicama od graničnog prelaza Jabuka sa Crnom Gorom do Prijepolja, od Nove Varoši do Aljinovića, kolovozi su vlažni, a snega ima od 5 do 10 cm. Na ostalim putnim pravcima, kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji