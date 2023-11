"Treba živeti sa tim": Dina Merlina preplavile emocije u Areni, otvorio dušu o najtežim momentima: "u pitanju su velika iskušenja"

Dino Merlin održao je večeras treći koncert u srpskoj prestonici, a publici je odlučio da otvori dušu dok je pričao o pesmi "Skoro će zima".

- Pre tri noći smo imali premijeru ove pesme, a to je nešto posebno za mene. To su sve moje male životne drame - kazao je Merlin publici. - Moj život, moja iskušenja, razočaranja... Treba živeti sa tim. A sa druge strane, šta znače pesme? To su samo note, ako vi to ne zavolite i ne uđe u vaša srca... - dodao je on. On je malo pre toga spomenuo i suprugu, te naslednike. - Upoznao sam nekada devojku, koja je tada imala 16 godina, u avgustu, to je osmi mesec... Zato