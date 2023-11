U saobraćajnoj nesreći kod Inđije jedna osoba poginula, dve povredjene

Jedna osoba je poginula, a dve su povredjene u saobraćajnoj nesreći večeras na auto putu Beograd – Novi Sad kod Inđije, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Po prvim i nezvaničnim informacijama, nešto pre 18.00 sudarili su se kamion koje je došao po pokvareni autobus i tri automobila. Saobraćaj na toj deonici je uspostavljen posle 20:05 sati. U MUP-u su kazali agenciji Beta da je poginuo jedan vozač automobila. Bahatost vozača i zakrčenje zaustavne trake doveli su do toga da je vatrogasno vozilo koje je krenulo na mesto nezgode pokušalo da