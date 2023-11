Mika uznemirujućim pitanjima provocirao glumicu! Pitao je da li je probala maturske haljine pred njim: "Dečko ti je tražio spisak"

Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu, a sa svojim svedočenjem nastavila je oštećena glumica Milena Radulović kojoj je Aleksić postavljao pitanja zbog kojih je glumica i zaplakala u sudnici.

Aleksić je počevši od 2013. godine kada je glumica završinja njegovu školu glume "Stvar srca", pa sve do 2020. godine nabrajao situacije u kojima mu se Milena navodno obratila za pomoć ili ga pozvala na neku predstavu ili premijeru filma. Međutim, glumica je izričito objasnila svako postavljeno pitanje ili dala odgovor da to što Aleksić pita nije tačno. Aleksić: Da li ste imali primedbe na mene? Milena: Molila sam vas da to ne radite, gledali ste me kako venem i