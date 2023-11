I danas moguć slabiji pritisak vode u Novom Sadu

Novi Sad – Zbog rekonstrukcija cevovoda u zatvaračnici aeratora u Fabrici vode, moguće je da i danas pritisak vode bude slabiji. - Radi se sve vreme kako bi se cevovod što pre zamenio i vodosnabdevanje normalizovalo, a sistem u budućnosti bio stabilan – navode u JKP „Vodovod ikanalizacija“.

Rekonstrukcija cevovoda je počela juče i podrazumeva zamenu dotrajalih građevinskih i mašinskih delova sistema koji su konstruktivno najzahtevniji. Inače, zbog planiranih radova danas vode neće imari potorošači u delu Adamovićevog naselja i Futoga. Do 12 časova vode nećaju žitelji Ulice Olge Petrov u Novom Sadu, a do 16 Železnička ulica (od Grmečke do kraja ulice) u Futogu . Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže