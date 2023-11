Danas oblačno i hladno, ponegde sa padavinama

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima sa rosuljom, a na visokim planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Vojvodine ujutru slab mraz, pre podne umereno oblačno, po podne pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni. Uveče i tokom noći očekuje se smanjenje oblačnosti i u većini ostalih predela. Najniža temperatura od -1 °C na severu Vojvodine, do 8 °C u Negotinskoj Krajini, najviša dnevna od 5 do 10 °C. U Beogradu će biti oblačno i hladno, u višim delovima grada kratkotrajno sa rosuljom. Kasnije po podne doći će do