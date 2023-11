Crveni krst potvrdio da su oslobođena 24 izraelska taoca, oslobođeno i 39 palestinskih žena i maloletnika

Crveni krst u Izraelu potvrdio je da su oslobođena 24 taoca, preneo je BBC. „Sa olakšanjem potvrđujemo bezbedno oslobađanje 24 taoca.

Omogućili smo ovo oslobađanje tako što smo ih prevezli iz Gaze do granice Rafa, potvrđujući stvarni uticaj naše uloge kao neutralnog posrednika između strana“, navedeno je u postu na društvenoj mreži X. We are relieved to confirm the safe release of 24 hostages. We have facilitated this release by transporting them from Gaza to the Rafah border, marking the real-life impact of our role as a neutral intermediary between the parties. — ICRC in Israel & OT