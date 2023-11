Hamas oslobodio 13 izraelskih talaca; Izrael pustio iz zatvora 39 palestinskih žena i maloletnika

Četrdeset deveti dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Izrael i Hamas započeli su četvorodnevni prekid vatre, prvi tokom sedmonedeljnog rata u Pojasu Gaze. Hamas je predao predstavnicima Crvenog krsta 13 izraelskih talaca, koji su prebačeni iz Egipta u Izrael. U zamenu za njih, Izrael se obavezao da oslobodi 39 palestinskih žena i maloletnika iz izraelskih zatvora. Uz posredstvo Egipta i Katara, oslobođeno je i 10 tajlandskih državljana i jedan Filipinac koje je Hamas držao u Gazi. Ministar odbrane Izraela

20:45 Bajden: Današnje puštanje talaca dobar početak Predsednik SAD Džozef Bajden obratio se povodom puštanja prve grupe izraelskih talaca koje u Gazi drži Hamas. "To je samo početak, ali do sada je išlo dobro", rekao je Bajden. Govoreći na konferenciji za novinare, Bajden je rekao da to vidi kao "početak procesa". "Nećemo stati dok svi taoci ne budu kod kuće", rekao je američki predsednik. (CNN) Opširnije Kraće 19:46 Sukobi IDF i Palestinaca kod zatvora na