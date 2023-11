Italijanski migrantski centri u Albaniji: Odluka mora i na glasanje u Parlamentu traži opozicija

SAMO što su stavili potpis italijanski premijer Đorđa Meloni i albanski kolega Edi Rama na Memorandum o izgradnji dva sabirna centra za migrante u Albaniji zbog velikih protivljenja italijanske opozicije stigla je odluka da se taj sporazum potvrdi i na italijanskom Parlamentu.

Đorđa Meloni, Foto AP Pri potpisivanju Protokola nije se govorilo o potrebi takve ratifikacije jer se smatralo da su dovoljni odluka i potpis dva premijera u ime njihovih Vlada, međutim biće uvršten u Zakon o ratifikaciji Protokola jer su to zatražile partije leve orijentacije, put realizacije centara po njima bio je isforsiran a posebno od momenta kada se shvatilo da treba jasno iskazati ekonomsko pokriće za to. Već su stizale kritike od opozicije da će to biti