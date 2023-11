"Ne stidim se porekla, Nemam razloga da se bojim": Selma Bajrami se oglasila nakon pokazivanja dvoglavog orla

Na mrežama je isplivao snimak na kojem Selma Bajrami na svom nastupu peva albansku pesmu "Valle Kosovare" i uz nju pokazuje dvoglavog orla. Malo je reći da su ovo mnogi osudili, a sada se poznata pevačica oglasila.

- Nemam razloga da se bojim, jer smatram da nisam nikoga ugrozila. Volim sve dobre ljude ovog sveta i sve nacije - istakla je ona. S obzirom na to da su se mnoge Selmine kolege oglasile povodom pomenutog snimka, pevačica je otkrila da se njoj lično niko nije obratio. - Niko nije, ali moja raja koji me znaju, koji su takođe iz Srbije su mi dali podršku. Bog zna, a znaju i ljudi koji me poznaju da ovo što se meni nameće nema veze sa životom. Očigledno je da sam