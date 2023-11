Danas u Srbiji hladno vreme sa padavinama, na planinama sneg

Veća količina padavina očekuje se na istoku i jugoistoku zemlje uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, pa će u planinskim predelima biti mogući snežni nanosi. Jutarnja temperatura od -3 do 3 stepena Celzijusa, a najviša dnevna od 2 do 6. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i hladno, povremeno sa slabim, ponegde i jačim snegom. Vetar umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna četiri stepena.