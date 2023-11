Oblačno, hladno i vetrovito sa snegom, najviše padavina na istoku i jugoistoku Srbije

U Srbiji će danas biti hladno, mestimično sa snegom ili kratkotrajnim intenzivnim padavinama. Najviše padavina na istoku i jugoistoku Srbije. Jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno vetrovito i hladno, mestimično sa snegom ili nanosima snega. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku Srbije, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, pa će u planinskim predelima biti mogući snežni nanosi. Jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. Pahulja će biti i u Beogradu. Temperatura oko 4 stepena.