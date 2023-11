Šok vremenski preokret: Ovaj dan u decembru biće među najtoplijima u istoriji, a onda sledi drastičan pad preko noći!

Meteorolog Ivan Ristić oglasio se na svom Fejsbuk profilu gde je upozorio građane da nam, nakon naglog skoka temperature u petak sledi i nagli pad već u nedelju.

Petak, 1. decembar biće jedan od najtoplijih u istoriji, sa temperaturom od čak 20 stepeni Celzijusa. Međutim, odmah zatim sledi i nagli pad temperature. Kako je napisao Ristić, posle naglog otopljenja, kreće i naglo zahlađenje 2. decembra. Doći će do naglog obrta vremena, pa će sneg ponovo padati. On je upozorio osetljive grupe, kojima ovakve oscilacije mogu posebno da smetaju. Ristić kaže da će u narednih nekoliko dana doći do ozbiljnih promena vremena. Kada je u