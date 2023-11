Cela ova nedelja tmurna, mahom hladna i mokra

Skoro svi dani ove nedelje biće tmurni, hladni, a ni kiša neće izostati.

Utorak oblačan, uz kišu, a temperatura će biti od 5 do 7 stepeni. Prepodne će duvati jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine. Posle podne i uveče skretanje vetra na severozapadni. U sredu će biti oblačno sa susnežicom. Temperatura će se kretati od 1 do 4 stepena. U četvrtak ujutro mraz, tokom dana umereno oblačno uz povremenu kišu. Temperatura će biti od -2 do 9 stepeni. U petak se očekuje nagli porast temperature, vetrovito i suvo vreme. Minimalna