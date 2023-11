Danas oblačno s kišom i vetrovito vreme

Beta pre 1 sat

U većem delu Srbije danas će biti oblačno s kišom i vetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Timočkoj Krajini i u nižim predelima očekuju se sneg i kiša, koja će se mestimično lediti na tlu.

U prvom delu dana će duvati umeren i jak, južni i jugozapadni, u košavskom području jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i na planinama.

Posle podne i uveče skretanje vetra na severozapadni.

Najniža temperatura biće od minus pet na jugu i jugoistoku Srbije do sedam u Beogradu, a najviša u većini mesta od šest do 11 stepeni, samo će u istočnoj Srbiji biti hladnije, do dva stepena.

U Beogradu će biti oblačno s kišom i vetrovito. U prvom delu dana će duvati košava (jak jugoistočni vetar), koji će posle podne biti u skretanju na severozapadni.

Jutarnja temperatura biće oko sedam, a najviša oko devet stepeni, posle podne i uveče u padu.

(Beta, 11.28.2023)