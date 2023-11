Vremenska prognoza za 29. novembar 2023.

Još ujutru i pre podne kiša, susnežica i sneg, a zatim od sredine dana razvedravanje. Iz srednje Evrope stiže ovaj hladniji vazduh i spušta temperaturu. Ujutru od 0 do 3 stepena, najviša dnevna od 3 do 8. U Beogradu je ujutru u višim delovima grada moguć kratkotrajno sneg, zatim razvedravanje. Jutarnja i dnevna temperatura neće se mnogo razlikovati, od 3 do 5 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.11.2023. Sreda: Hladnije. Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, sa slabim padavinama: u nižim predelima mešovite padavine kiša, susnežica i ponegde i kratkotrajan sneg, na planinama sneg. Pre podne na krajnjem severu, a posle podne i uveče i u većini ostalih predela postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, u severnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak severozapadni,