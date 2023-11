"Ludo" jesenje vreme u Novom Sadu: U petak 17 stepeni, a za vikend moguć sneg

Sreda će u Novom Sadu biti malo vedrija, ali i hladnija.

Temperatura će biti od 1 do 4 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak severozapadni, koji će uveče oslabiti i biti u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Četvrtak topliji tokom dana, ali tmuran i moguća je kiša. Temperatura će biti od -2 do 11 stepeni. Duvaće južni i jugoistočni vetar u pojačanju, naročito u košavskom području. U petak nas očekuje tmurno vreme i nagli porast temperature - biće do 17 stepeni. Subota i nedelja opet veoma hladni i oba