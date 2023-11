Upozorenje RHMZ:Danas ledena kiša i olujni vetar,u petak nagli porast temperature

BEOGRAD – Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se danas u Timočkoj Krajini, kao i u brdsko-planinskim predelima i po kotlinama očekuju mešovite padavine – sneg i kiša, koja će se mestimično lediti na tlu.

U košavskom području, naročito na jugu Banata, i na planinama duvaće jak i olujni vetar, naročito u prvom delu dana, u Beogradu sa udarima do oko 60 km/h, a na jugu Banata i od 85 do 100 km/h. U petak i subotu očekuje se nagli porast temperature u većini mesta. Na planinama će doći do intenzivnog topljenja snega u kombinaciji sa jakim južnim vetrom. U toku noći između petka i subote, u subotu ujutro i pre podne topljenju će dodatno doprineti kiša, koja će biti