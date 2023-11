Temperaturna razlika 20 stepeni za 48 sati: Vremenska prognoza za naredne dane

Od otopljenja do zahlađenja i to u rasponu od preko 20 stepeni, tako će, bar prema najavama meteorologa, izgledati Srbiji narednih dana.

Ovakva vremenska prognoza je relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Vremenska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za četvrtak upozorava na jutarnji mraz i temperature od minus pet do nula stepeni, a na području severozapadne i istočne Srbije na ledenu kišu. Tokom tog dana, kako navode u RHMZ, doći će do otopljenja a temperature će ići od četiri stepena na istoku do 15 na zapadu Srbije. Počeće