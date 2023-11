Vremenska prognoza za 30. novembar 2023.

Sutra do Srbije stižu ovi oblaci pa je moguća slaba kiša, a samo će na istoku biti hladno, pa će se kiša uveče lediti na tlu. Uspostavlja se snažno južno strujanje koje iz Sredozemlja donosi osetno topliji vazduh i podiže živu u termometru, u petak i do 23 stepena. Još sutra ujutru mraz od -5 do nule, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 30.11.2023. Četvrtak: Jutro hladno i delimično vedro uz mraz. U toku dana umereno do potpuno oblačno i toplije, pre podne na severu, a posle podne ponegde i u ostalim krajevima slaba kiša, koja se ujutro u Bačkoj, a uveče na istoku Srbije može lediti na tlu. Vetar slab i umeren, u košavskom području južni i jugoistočni, u ostalim krajevima južni i jugozapadni, posle podne i uveče u