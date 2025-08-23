„Vuk Cvijić je bio jedina meta, nije nasumično odabran“

Možda bi najpreciznija reč bila „šokantno“, jer je jedan od pripadnika žandarmerije izvadio nekakvu bocu i Vuka poprskao, ispostaviće se, nepoznatim hemijskim sredstvom iz čista mira

Sedam dana nakon napada na novinara Radara Vuka Cvijića policija, po svemu sudeći, ne namerava da otkrije koji je pripadnik MUP (ako je to uopšte bio zaposleni u ovom ministarstvu) je nepoznatom tečnošću na nekoliko sati oslepeo Cvijića. Marko Novičić, urednik emisije „Pokreni se“ na TV Nova, svedočio je ovom bezobzirnom napadu, i za Nova.rs je opisao kako je on izgledao. Podsećamo, napad na Cvijića dogodio se prošle subote, u noći 16. avgusta, kada je novinar