Izrael večeras pušta 30 zarobljenika: Katar: Oslobodiće 16 palestinskih maloletnika i 14 žena

Izrael će večeras osloboditi 30 palestinskih zatvorenika u zamenu za oslobađanje izraelskih talaca koje je pustio Hamas, izjavio je večeras portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara Madžid Al-Ansar.

On je precizirao da će iz izraelskih zatvora biti pušteno 16 palestinskih maloletnika i 14 žena, prenosi Tajms of Izrael. Izraelski list je prethodno javio da je palestinski pokret Hamas predao Međunarodnom komitetu Crvenog krsta 14 talaca koje je držao u Pojasu Gaze, od kojih 10 Izraelaca i četiri državljana Tajlanda, javlja Tajms of Izrael. Ranije danas Hamas je pustio dve dve rusko-izraelske državljanke, Jelenu Trupanovu i njenu majku Irenu Tati, kao gest prema