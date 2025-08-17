Drama iznad Smolenska - FSB oborio ukrajinski dron kod nuklearke; evropski lideri sutra u Beloj kući sa Zelenskim i Trampom

RTS pre 12 minuta
Drama iznad Smolenska - FSB oborio ukrajinski dron kod nuklearke; evropski lideri sutra u Beloj kući sa Zelenskim i Trampom

Rat u Ukrajini – 1.271. dan. Ruske oružane snage uništile su skladišta operativno-taktičkih raketa "sapsan" i više ukrajinskih vojnih objekata. Istovremeno, evropski lideri, predvođeni predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sutra će se u Beloj kući sastati sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i američkim predsednikom Donaldom Trampom. Francuska odbacuje ideju demilitarizacije Ukrajine, naglašavajući potrebu za jakom vojskom, dok su ruske snage sprečile napad ukrajinskog drona na

Rubio o sastanku Putina i Trampa: : Samit na Aljasci bio veoma produktivan Državni sekretar Marko Rubio nazvao je samit Rusije i SAD na Aljasci veoma produktivnim. "Veoma dobar. Bio je veoma produktivan", rekao je Rubio novinarima nakon sastanka ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na Aljasci, prenosi Rusija 24. Rubio je učestvovao u pregovorima, a Vašington je predstavljao i specijalni izaslanik predsednika SAD Stiven Vitkof.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Evropljani za sastanak Trampa i Zelenskog spremaju „drim tim“: Poznata neka od imena koja putuju u Vašington

Evropljani za sastanak Trampa i Zelenskog spremaju „drim tim“: Poznata neka od imena koja putuju u Vašington

Danas pre 17 minuta
Tramp: Na pregovorima sa Putinom postignut značajan progres

Tramp: Na pregovorima sa Putinom postignut značajan progres

Sputnik pre 7 minuta
"Uspeli smo, Putin je: Pristao!" Trampov čovek konačno otkrio šta je dogovoreno na Aljasci: Ovo Ukrajina dobija, Rusija je…

"Uspeli smo, Putin je: Pristao!" Trampov čovek konačno otkrio šta je dogovoreno na Aljasci: Ovo Ukrajina dobija, Rusija je obećala jednu stvar

Blic pre 8 minuta
Tramp: Na pregovorima sa Putinom postignut značajan progres

Tramp: Na pregovorima sa Putinom postignut značajan progres

Vesti online pre 13 minuta
Tramp: Velik napredak u vezi sa Rusijom

Tramp: Velik napredak u vezi sa Rusijom

NIN pre 17 minuta
Osmeh i aplauz za agresora

Osmeh i aplauz za agresora

Danas pre 2 minuta
Ovo je Putinova konačna ponuda za mir?! Otkriveni detalji, da li će se ovako okončati krvavi rat u Ukrajini?! "Veoma smo blizu…

Ovo je Putinova konačna ponuda za mir?! Otkriveni detalji, da li će se ovako okončati krvavi rat u Ukrajini?! "Veoma smo blizu dogovora"

Kurir pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonFacebookRojtersBela kućaRusijaEvropska komisijaDonjeckFejsbukKijevDronDonald TramppožarFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Evropljani za sastanak Trampa i Zelenskog spremaju „drim tim“: Poznata neka od imena koja putuju u Vašington

Evropljani za sastanak Trampa i Zelenskog spremaju „drim tim“: Poznata neka od imena koja putuju u Vašington

Danas pre 17 minuta
Obezbeđenje hotela premlatilo slovenačke turiste u Hrvatskoj, devojka završila sa šavovima

Obezbeđenje hotela premlatilo slovenačke turiste u Hrvatskoj, devojka završila sa šavovima

N1 Info pre 18 minuta
Tramp: Na pregovorima sa Putinom postignut značajan progres

Tramp: Na pregovorima sa Putinom postignut značajan progres

Sputnik pre 7 minuta
"Uspeli smo, Putin je: Pristao!" Trampov čovek konačno otkrio šta je dogovoreno na Aljasci: Ovo Ukrajina dobija, Rusija je…

"Uspeli smo, Putin je: Pristao!" Trampov čovek konačno otkrio šta je dogovoreno na Aljasci: Ovo Ukrajina dobija, Rusija je obećala jednu stvar

Blic pre 8 minuta
Tramp: Na pregovorima sa Putinom postignut značajan progres

Tramp: Na pregovorima sa Putinom postignut značajan progres

Vesti online pre 13 minuta