Drama iznad Smolenska - FSB oborio ukrajinski dron kod nuklearke; evropski lideri sutra u Beloj kući sa Zelenskim i Trampom

Rat u Ukrajini – 1.271. dan. Ruske oružane snage uništile su skladišta operativno-taktičkih raketa "sapsan" i više ukrajinskih vojnih objekata. Istovremeno, evropski lideri, predvođeni predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sutra će se u Beloj kući sastati sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i američkim predsednikom Donaldom Trampom. Francuska odbacuje ideju demilitarizacije Ukrajine, naglašavajući potrebu za jakom vojskom, dok su ruske snage sprečile napad ukrajinskog drona na

Rubio o sastanku Putina i Trampa: : Samit na Aljasci bio veoma produktivan Državni sekretar Marko Rubio nazvao je samit Rusije i SAD na Aljasci veoma produktivnim. "Veoma dobar. Bio je veoma produktivan", rekao je Rubio novinarima nakon sastanka ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na Aljasci, prenosi Rusija 24. Rubio je učestvovao u pregovorima, a Vašington je predstavljao i specijalni izaslanik predsednika SAD Stiven Vitkof.