Prvi snimci, karambol na Mostu na Adi! Vozila na krovu posle 2 lančana! Sudar 6 automobila i autobusa! Gori i šleper na obilaznici

BEOGRAD - Na Mostu na Adi jutros, nešto posle 6 časova, dogodile su se dve saobraćajne nesreće.

U udesima su lakše povređene dve osobe koje su odmah prebačene na Vojno medicinsku akademiju. Na tom mestu se jutros desila još jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene dve osobe. Ekipa Hitne pomoći je otišla na lice mesta, čeka se izveštaj o kakvim je povredama reč. Kako tvrde očevici, nekoliko vozila se prevrnulo i završili su na krovu. Saobraćajna policija reguliše saobraćaj koji usporen ali se