Sutra oblačno, toplo i vetrovito, do 22 stepena

Prema prognozi RHMZ, sutra će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito.

Ujutro i pre podne na severu, zapadu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom. Posle podne suvo i iznad većeg dela razvedravanje. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima povremeno i olujni, južni i jugozapadni, što će dovesti do naglog topljenja snežnog pokrivača. Najniža temperatura od 0 do 10 stepeni, a najviša od 15 stepeni na jugu, do 24 stepena na zapadu Srbije, dok će u Timočkoj Krajini biti osetno hladnije sa maksimalnom temperaturom oko sedam stepeni,