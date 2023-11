Vremenska prognoza za 1. decembar 2023.

Pre podne ponegde slaba kiša. Posle podne suvo. Duvaće jak južni i jugozapadni vetar, na planinama i olujne jačine, pa se očekuje naglo otapanje snežnog pokrivača. Temperatura kao usred proleća, najviša dnevna čak do 24 stepena. U Beogradu pre podne povremeno slaba kiša. Biće vetrovito i veoma toplo, do 22 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 01.12.2023. Petak: Umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito. Ujutro i pre podne na severu, zapadu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom. Posle podne suvo i iznad većeg dela razvedravanje. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima povremeno i olujni, južni i jugozapadni, što će dovesti do naglog topljenja snežnog pokrivača. Najniža temperatura od 0 do 10 stepeni, a najviša od