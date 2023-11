Vidić: Piksi i stručni štab za dve godine koštali Srbiju 16 miliona evra

Fudbaler Nemanja Vidić upitao je javno da li bi trebalo i on da prvo ide u zatvor da bi sutra obavljao neku funkciju u srpskom fudbalu.

Vidić je početkom godine predao kandidaturu za predsednika FSS i ubrzo odustao od kandidovanja. "I kako to da Dragan Džajić, koji je bio u zatvoru i priznao da se bavio malverzacijama, i Zvezdan Terzić, koji nije dokazao nevinost, već su procesi protiv njega zastareli, vode dve najveće organizacije u srpskom fudbalu - FSS i Zvezdu. To je pitanje koje svi treba da postavljamo", rekao je Vidić u intervjuu za NIN. On je naveo da je to "poruka za sve ljude u Srbiji da