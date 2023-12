Gutereš izrazio žaljenje zbog nastavka vojne operacije u Gazi: "I dalje se nadam da će biti moguće obnoviti primirje!" (foto)

Generalni sekretar Ujedinih nacija (UN) Antonio Gutereš izrazio je duboko žaljenje zbog nastavka vojnih operacija u Gazi. "I dalje se nadam da će biti moguće obnoviti primirje.

Nastavak neprijateljstava samo pokazuje koliko je važno imati istinski humanitarni prekid vatre", naveo je Gutereš na društvenoj mreži X. I deeply regret that military operations have started again in Gaza. I still hope that it will be possible to renew the pause that was established. The return to hostilities only shows how important it is to have a true humanitarian ceasefire. — António Guterres (@antonioguterres) December 1, 2023 Visoki komesar UN za ljudska