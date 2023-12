Hteli da se ugreju, pa stradali u snu: Detalji tragedije u Nišu, pronađena tela supružnika - brat žrtve otkrio detalje

Tela I.N. (41) i B.N. (38) pronađena su danas u njihovoj kući u Nišu.

Sumnja se da im je iscureo plin na šporetu zbog čega su se ugušili u snu, a brat nastradalog I.N. kaže da je ovo velika tragedija. "Brat i snaja su se kućili, ovo im je nova kuća, koja nije još završena. Ja sam podigao i kredit kako bih im napravio krov. Bili su i u procesu vantelesne oplodnje, jako su želeli decu i vezivala ih