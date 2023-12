Uhapšen Lozničanin koji je svoju decu primoravao da prose

LOZNICA - Pripadnici policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu, uhapsili su G. R. (1976) iz okoline Loznice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, saopštio je MUP.

On se sumnjiči da je od 7. aprila do 17. jula na prometnim lokacijama u centru Loznice, uz pretnje i upotrebu sile, primoravao na prosjačenje svog 16-godišnjeg sina i svoje tri maloletne kćerke uzrasta sedam, osam i 10 godina i na taj način pribavio veću imovinsku korist. Osumnjičenom G. R. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Šapcu, dodaje se u saopštenju.