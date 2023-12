Sutra osetno hladnije, tokom dana oblačno, na jugu mestimično kiša

Posle podne u Vojvodini, a uveče i noću i u ostalim krajevima se očekuje razvedravanje.

Vetar će ujutro i pre podne biti umeren i jak severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan do sedam stepeni Celzijusa, a najviša od tri stepena na severu i zapadu, do devet stepeni na jugu Srbije. U Beogradu će biti osetno hladnije, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Ujutru će biti umeren i jak severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Кrajem dana se očekuje razvedravanje. Temperatura će biti bez većeg