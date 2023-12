Uhapšen zbog UBISTVA U POKUŠAJU u kladionici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu efikasnom akcijom rasvetlili su ubistvo u pokušaju i uhapsili M.

S. (1991) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. On se sumnjiči da je, 30. novembra ove godine, u jednoj kladionici u Kragujevcu, oštrim predmetom naneo tešku telesnu povredu četrdesetogodišnjem muškarcu iz Kragujevca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.