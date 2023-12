‘Srbija protiv nasilja’: Sud odbio žalbe povodom lista sa falsifikatima, obesmišljavanje izbora

Beta pre 4 sati

Predstavnici koalicije "Srbija protiv nasilja" u Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) saopštili su danas da je Viši sud odbio kao neosnovane žalbe protiv proglašenja tri liste sa falsifikovanim potpisima podrške građana čime se obesmišljava izborni proces. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, sud je odlučio povodom lista "Ćale, ovo je za tebe", "Miša Vacić - kad se vojska na Kosovo vrati" i "Srbija na Zapadu", ali je ostalo da odluči o još nekoliko žalbi jer, navode, ukupno sedam lista ima takve potpise, mada ne očukuju da će sud drugačije postupiti. Pravnica Sofija Madić je istakla da je sud u obrazloženju naveo da na listi "Srbija na Zapadu" nije potpis novinarke Jelene Zorić, već neke druge osobe sa istim imenom, mada je ona zajedno sa članom GIK Zoranom Alimpićem videla jasno podatke, uključujući i broj lične karte novinarke Zorić, posle čega je zvala da proveri da li je dala potpis što je Zorić negirala. "Ili je GIK intervenisao ili je sud video njenu izjavu i tvrdi da je nešto drugo napisano. Time navodi da ja i Alimpić nismo govorili istinu", rekla je Mandić, najavljući krivičnu prijavu pritiv članova GIK a možda i članova Višeg suda koji su odlučivali. Prema rečima Vladice Ilića, u slučaju liste "Ćale, ovo je za tebe" gde se takođe, kaže, našao potpis novinarke Zorić, sud ja naveo da je dostavljeno više od potrebnih 3.000 potpisa podrške građana i bez tog potpisa, pa se ne dovodi u pitanju njeno proglašenje čime je poručeno da se izbori mogu održavati u "spornim uslovima". On je rekao da je kod žalbe koalicije "Srbija protiv nasilja", povodom liste Miše Vacića, sud obrazložio i da za njega nije relevantno, pa ga i ne obavezuje što je Republičke izborna komisija proveravala da li su falsifikovani potpisi građana koji su priloženi uz listu. Član GIK Zoran Alipić ocenio je da postoji još stotine a možda i hiljade falsifikovanih potpisa i najavio obraćanje Ustavnom sudu žalbom, ali da brzo o njoj odluči. "Ti potpisi su organizovano falsifikovani, to je urađeno iz jasnog razloga da ne bude sedam lista na izbornom listiću nego 14 jer smo na sedam našli falsifikovane potpise. To su liste koje su projektovane od strane Srpske napredne stranke koja očekuje da one budu ispod cenzusa, tako da joj se njihovi glasovi preliju jer očekuje da bude najjača", rekao je Alimpić. On je, navodeći da je neophodno utvrditi kako su se takvi potpisi našli na ovim listama, pozvao građane da glasaju za koaliciju "Srbija protiv nasilja" i tako se falsifatorima njihov postupak obije o glavu. {Video1:} Ceo video materijal dostupan OVDE.

(Beta, 12.04.2023)