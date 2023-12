Zdravko Ponoš: Prelazna vlada treba da formira ‘sablju’ za stanje u policiji i pravosuđu (VIDEO)

Tehnička vlada u mandatu od godinu dana, koja treba da elementarno sredi stanje u državi, prvo treba da pripremi uslove za regularne izbore u Srbiji, a među osnovnim stvarima je i „sablja“ kojom je demokratski režim ranije krenuo u obračun sa organizovanim kriminalom, rekao je predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš.

Mi u stvari imamo državu koja je praktično instrument u rukama organizovanog kriminala. Imamo političku stranku koja je na vlasti 10 godina, koja je samo politički eksponent tog organizovanog kriminala. U ovom društvu caruje kriminal, ocenio je Ponoš u razgovoru na Fejsbuk stranici portala Glas Šumadije. Da bi to bilo moguće, kako je naveo, „oni su vlast protkali sa korupcijom i to ne može da se reši tako što to ozdravi“. Ne može da ozdravi, to mora da se saseče,