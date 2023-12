Ujutru mraz, tokom dana hladno ali pretežno sunčano: Jutarnja temperatura u minusu, a evo kad pada sneg

Tokom dana hladno, ali pretežno sunčano.

Tokom dana hladno, ali pretežno sunčano. Srbija: Ujutru mraz. Tokom dana hladno, ali pretežno sunčano, a na jugu Srbije ujutru umereno oblačno. Krajem dana na severozapadu umereno naoblačenje. Vetar slab, ujutru severozapadni ili promenljiv, a popodne u skretanju na južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C na severu do -2°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C do 5°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -4°C do 1°C.