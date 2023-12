Sutra u Srbiji umereno oblačno i suvo, u brdsko-planinskim predelima sneg

Sutra će u Srbiji biti umereno oblačno i suvo, u Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije uz slabu kratkotrajnu kišu a u brdsko-planinskim predelima provejavanje slabog snega, saopštio je saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji duži sunčani intervali. Duvaće slab, u košavskom području umeren do jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -5 do nula stepeni Celzijusovih, a najviša od dva u Negotinskoj Krajini do stepeni stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu ujutru i pre podne malo do umereno oblačno vreme. Od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće umerena košava (jugoistočni vetar).