Zvanično najzgodniji muškarac u Italiji batalio je modeling i postaje sveštenik (foto)

Momak koji je svojevremeno proglašen za najzgodnijeg Italijana odustao je od modelinga i pronašao novi životni poziv - postaje sveštenik!

Edoardo Santini (21) je sa samo 17 godina proglašen najzgodnijim muškarcem u Italiji i to u zvaničnom takmičenju koje je pokrenula jedna modna organizacija. Ali, posle bavljenja modelingom i studiranja plesa i glume, ovaj lepotan je odlučio da batali sve to i posveti se veri. - U 21 godini našao sam se na životnom putu koji me vodi ka tome da postanem sveštenik, uz božiju pomoć - rekao je Edoardo i dodao da se pridružio jednom samostanu u blizini Firence. - Odlučio