Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u većem delu Srbije danas umereno oblačno i suvo vreme, a od sredine dana moguće je razvedravanje.

Posle podne u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji duži sunčani intervali. Duvaće slab, u košavskom području umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od minus pet do nule, a najviša od dva stepena u Negotinskoj Krajini do 10 stepeni na zapadu Srbije. U Čačku ujutru i pre podne malo do umereno oblačno. Od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće umerena košava (jugoistočni vetar). Najniža temperatura od minus tri do minus jedan, a najviša oko 9