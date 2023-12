“Bokserski šampion sa doktoratom”: Ko je Vitalij Kličko, koji sve glasnije kritikuje ukrajinskog predsednika?

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napao je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i poručio da će po završetku rata svi političari morati da odgovaraju za greške koje su pravili.

Kličko je u intervjuu za švajcarski medij „20 minuta“ izjavio da Zelenski postaje sve autokratskiji i da gura Ukrajinu do tačke u kojoj se više neće razlikovati od Rusije. “Ljudi se pitaju zašto se nismo bolje pripremili za ovaj rat i zašto je Zelenski do kraja poricao da će do ovoga doći. Previše je informacija koje nisu odgovarale stvarnosti”, rekao je Kličko, prenela je Hina. Bivši šampion u boksu je pozvao da svi budu iskreni o stvarnom stanju u Ukrajini nakon