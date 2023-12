Netanijahu: Trenutno nema mogućnosti da se oslobode preostali taoci

TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je da će izraelska vojska (IDF) morati da zadrži bezbednosnu kontrolu nad Pojasom Gaze dugo nakon završetka rata protiv palestinske militantne grupe Hamas.

On je na konferenciji za medije rekao da će Gaza morati da ostane demilitarizovana, kao i da to može da obezbedi samo izraelska vojska, prenosi AP. "Nijedna međunarodna sila ne može da bude odgovorna za to. Nisam spreman da zatvorim oči i prihvatim bilo koji drugi dogovor", poručio je Netanijahu. Trenutno nema mogućnosti da se preostali taoci vrate kućama Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je da ''trenutno ne postoji mogućnost'' da se taoci koje