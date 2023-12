U Srbiji danas oblačno i hladno vreme

Na planinama se očekuje manje povećanje, a u nižim i brdskim predelima tek lokalno kratkotrajno stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar koji će se sredinom dana pojačati u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji. Najniža temperatura od nula do tri stepena Celzijusova, a najviša od dva do pet stepeni. RHMZ navodi da se posle podne i uveče uz sneg na istoku Srbije lokalno se očekuje i kiša koja će se lediti na tlu. U Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno sa sipećom kišom ili susnežicom. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža