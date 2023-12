Lajčak: EU spremna za proširenje prvi put posle dužeg vremena

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je da je prvi put posle dužeg vremena EU spremna za proširenje. "Na današnjem samitu o Balkanu naglasio sam da je prvi put posle nekog vremena EU spremna za proširenje.

Krajnje je vreme da se iskoristi ta prilika“, napisao je sinoć Lajčak na platformi X (Tviter). At today’s @FriendsofEurope #BalkansSummit I stressed that for the first time in a while 🇪🇺 is ready for enlargement. It’s high time to seize the opportunity. pic.twitter.com/BUm5JPrsNS — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) December 7, 2023 Lajčak je u četvrtak učestvovao na samitu EU-Zapadni Balkan u organizaciji briselskog političkog instituta "Prijatelji Evrope" (Friends