Lajčak na samitu „EU-Zapadni Balkan“: Evropska unija posle dužeg vremena spremna za proširenje

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio na samitu „EU-Zapadni Balkan“ je da je prvi put posle dužeg vremena EU spremna za proširenje.

Miroslav Lajčak je na samitu koji je organizovala briselska tink tenk organizacija „Prijatelji Evrope“ rekao da je krajnje vreme da se iskoristi prilika za proširenje Evropske unije. „Na današnjem samitu o Balkanu naglasio sam da je prvi put posle nekog vremena EU spremna za proširenje. Krajnje je vreme da se iskoristi ta prilika“, napisao je Lajčak na platformi Iks (Tviter). At today’s @FriendsofEurope #BalkansSummit I stressed that for the first time in a while