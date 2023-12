Orban: Srbija uvek može da računa na Mađarsku, čak i ako ES uključi Briselski i Ohridski sporazum u pregovore

BUDIMPEŠTA - Predsednik mađarske vlade Viktor Orban izjavio je danas da ukoliko Evropski savet uključi Briselski i Ohridski sporazum u pregovarački okvir, iako se Srbija tome protivi, Beograd uvek može da računa na Mađarsku.

On je to rekao u intervjuu za Tanjug na pitanje šta ako do toga dođe na samitu EU-Zapadni Balkan koji će se održati sledeće nedelje u Briselu, iako se Beograd tome protivi. "To je veoma komplikovano pitanje i Srbija uvek može da računa na Mađarsku", rekao je Orban. On je rekao i da je trenutna situacija na Kosovu i Metohiji veoma složeno pitanje i da ne bi da sudi o situaciji, osim jedne kratke rečenice. "Ono što sam u poslednjih nekoliko godina primetio jeste da