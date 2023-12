"Nije se treslo ali se čulo": Zemljotres pogodio BiH u okolini Ilijaša (foto)

U BOSNI i Hercegovini, u okolini Ilijaša, večeras je zabeležen zemljotres.

Foto: Printskrin/EMSC Prema podacima EMSC-a, potres je zabeležen oko 21:45 sati. Još nisu objavljene informacije o tome gde je tačno bio epicentar, kao i kolike je magnitude bio. #Earthquake ( #zemljotres) possibly felt 54 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/IbUfG7TFOL 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/9iiHlq46SM —