Preminuo glumac Rajan O’Nil

Holivudski glumac Rajan O’Nil preminuo je u 83. godini, tužnu vest podelila je njegova porodica.

Vest o smrti slavnog glumca objavio je njegov sin Patrik na svom Instagram profilu. – Dakle, ovo je najteža stvar koju sam ikada imao da kažem, ali idemo. Moj tata je danas mirno preminuo, a njegov tim pun ljubavi pored njega ga je podržavao i voleo kao i on nas. Ovo je veoma teško za moju ženu Samer i mene, ali podeliću neka osećanja da vam dam predstavu o tome koliko je on sjajan čovek, naveo je Patrik na Instagramu. On je dodao da je njegov otac Rajan O’Nil je